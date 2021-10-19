На участке автодороги Одесса-Рени, который проходит по территории Республики Молдова, пропускные талоны для водителей решили заменить техническими средствами контроля. Об этом сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, передает "Украинская правда".

"Контроль за движением на транзитной дороге на участке Удобное - Маяки ранее осуществлялся путем выдачи водителям контрольных талонов, анализировалось время, за которое авто преодолевали этот отрезок, поскольку остановка на нем запрещена. Отныне контроль за движением будут осуществлять пограничные наряды с постов технического наблюдения (вышки - Ред.), а также с помощью технических средств контроля.

Пока экспериментируем, не будут ли фиксироваться нарушения, в случае если мы полностью откажемся от контроля людей посредством выдачи талонов. Рассматривается возможность в дальнейшем установки средств контроля в виде видеокамер или средств, которые будут считывать номерные знаки", - рассказал Демченко.

Как объяснил представитель Госпогранслужбы Украины, сейчас в молдавском пункте пропуска осуществляется совместный погранконтроль, поэтому оформление людей на концах транзитной дороги не осуществляется. Там остаются украинские пограничные наряды, которые наблюдают за движением транспорта.

Ранее "Страна" писала о том, что на границе с Молдовой пограничники задержали японского шпиона.

Также мы сообщали, что на Буковине пограничники открыли огонь по контрабандистам, которые пошли на автотаран.