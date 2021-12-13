На Прикарпатье оползень остановил движение транспорта

В Косовском районе на Прикарпатье обрушившийся на дорогу оползень остановил движение транспорта. Инцидент произошел на дороге местного значения Розтоки-Великий Рожин. Проезд транспорта на этом участке сейчас невозможен. Об этом сообщает госпредприятие "Дороги Прикарпатья".

"На Косовщине отсутствует проезд на дороге местного значения С090807 Розтоки-Великий Рожин. Здесь перед селом Великий Рожин произошло смещение скального грунта на проезжую часть. Туда уже направлена техника для ликвидации оползня", - говорится в сообщении предприятия в соцсети.

Также сообщается, что в Ивано-Франковской области высота снежного покрова достигает уже 15-20 сантиметров. При этом на дорогах местного значения работает 39 единиц снегоочистительной техники.

Метеорологи предупреждают об ухудшении погодных условий - ожидается сильный снег и гололедица.

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