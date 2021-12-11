Антимонопольный комитет Украины разрешил словацкой компании Nafta стать единственным владельцем месторождения газа на Закарпатье.

Об этом свидетельствует решение АМКУ.

"Предоставлено разрешение компании Nafta International BV (г. Схипгол, Нидерланды) на приобретение акций компании CNG Holdings Netherlands BV (г. Амстердам, Нидерланды), что обеспечивает превышение 50 процентов голосов в высшем органе управления компании", – указано в сообщении.

Как уточнили в Nafta, теперь она станет единственным владельцем лицензии.

В компании напомнили, что она сотрудничает с Cub Energy по разведке Ужгородской площади с 2016 года.

"Получение 100-процентной доли в лицензии даст нам более гибкое развития деятельности и инвестиций в данном регионе", – сказал генеральный директор Nafta Мартин Бартошович.

Ужгородская лицензия охватывает площадь около 300 кв. км и является продолжением уже разведанной территории восточной части Словакии, а также повторяет некоторые характеристики открытых месторождений в Словакии.

Nafta International BV – "дочка" словацкой компании NAFTA, которая занимается разработкой и эксплуатацией подземных хранилищ газа.

Между тем, состоянием на 8 декабря цена газа в Европе снова поползла вверх и превысила отметку в 1200 долларов за тысячу кубометров.

Кроме этого, гендиректор "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон предполагает, что Россия может прекратить транзит газа через Украину этой зимой.