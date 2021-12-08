В среду, 8 декабря, цена газа в Европе снова поползла вверх и превысила отметку в 1200 долларов за тысячу кубометров на фоне угроз США в отношении российского газопровода "Северный поток -2".

Об этом свидетельствуют данные биржи ICE.

По сравнению с показателями предыдущих суток рост составил девять процентов.

Отметим, цена газа вчера преодолела отметку в 1100 долларов за тысячу кубометров на фоне новостей о быстром сокращении запасов газа в хранилищах.

Напомним, после переговоров Байдена и Путина в опубликованном проекте оборонного бюджета США не оказалось санкций, касающихся газопровода "Северный поток - 2". Буквально на днях на их включении в документ настояли представители Республиканской партии.

Вместе с тем, накануне Bloomberg со ссылкой на некие документы и лиц, знакомых с планами Вашингтона сообщило, что США намерены добиваться от нового правительства Германии во главе с Олафом Шольцем обещания отказаться от поддержки проекта "Северный поток - 2", если Россия вторгнется в Украину.

Тем временем заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что, несмотря на отмену санкций, США рассматривают остановку газопровода, если Россия нападет на Украину.