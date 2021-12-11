Сотрудники ГСЧС Прикарпатья на базе аварийно-спасательного отряда специального назначения представили систему GPS-мониторинга для улучшения безопасности туристов.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Ивано-Франковской области в субботу, 11 декабря.

Проект внедрен в рамках совместной операционной программы Румыния-Украина. По данным ГСЧС, GРS-мониторинг – это инновационная система, которая призвана обеспечить доступ к информации о местонахождении туристических и поисково-спасательных групп и сигналах бедствия, которые посылают туристы для получения помощи, что очень важно в условиях горной местности при отсутствии покрытия мобильных операторов.

Целью внедрения системы GРS-мониторинга является повышение уровня безопасности в горном туризме.

Проект предусматривает мониторинг передвижения самостоятельных туристов и туристических групп, путешествующих по горной местности и усовершенствование системы управления подразделениями при организации поисково-спасательных мероприятий в горах через отслеживание в реальном времени текущего местонахождения поисково-спасательных групп и маршрутов их передвижения.

Система GРS-мониторинга состоит из аппаратно-программного комплекса оперативного управления силами и средствами. Также в нее входит автоматизированная система приема и обработки сообщений о чрезвычайных событиях от туристов и автоматизированная система регистрации туристических групп на основе мобильного приложения на ОС Android и iOS "Спасение в горах".

Сейчас приложение работает в тестовом режиме и доступно на сайте ГУ ГСЧС Украины в Ивано-Франковской области в разделе "Регистрация туристических групп", а уже через несколько дней его можно будет скачать из Play Market для ОС Android.

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