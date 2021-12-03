Сотрудники ГСЧС предупредили о похолодании в горах Закарпатья на выходных.

Об этом сообщает в Facebook ГСЧС Украины в пятницу, 3 декабря.

Спасатели рассказали, что в горах погода не будет способствовать отдыху и посоветовали украинцам спланировать другой вид досуга.

Ночью, 4 декабря, в Закарпатье прогнозируется снижение температуры до -5...-10 градусов мороза, в горах местами ожидается до -15 градусов.

В ГСЧС предупредили о похолодании в Закарпатье. Источник: Facebook/ГСЧС Украины

Ранее "Страна" сообщала, что в Карпатах выпадет сильный снег. Кроме того, существует снеголавинная опасность. Синоптики присвоили ей второй уровень опасности.

Напомним, что накануне синоптик предупредила о новом атмосферном фронте, который принесет в Украину мокрый снег с дождем в западные, в северные, местами в центральные области.

Также мы писали, что утром в пятницу, 3 декабря, из-за снега без электричества остались почти сто населенных пунктов Украины.

"Страна" информировала, что погода в Украине в декабре не порадует украинцев резкими перепадами уже в первой декаде месяца. Синоптики прогнозируют сильные снегопады, а также морозы в некоторых регионах до -23 градусов ночью и до -15 днем.