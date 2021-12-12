Сотрудники ГСЧС, которые ранее показали последствия метели в Карпатах, сообщили о перекрытии некоторых трасс для грузовых транспортных средств в Ивано-Франковской области из-за неблагоприятных погодных условий.

Об этом сообщает в Facebook ГСЧС Украины в воскресенье, 12 декабря.

"12 декабря по информации Службы автомобильных дорог в Ивано-Франковской области, в связи с неблагоприятными погодными условиями (снег, гололедица), временно с 17:00 ограничено движение грузовых транспортных средств на автодорогах в пределах области", - заявили в ГСЧС Украины.

По данным спасателей, движение грузовых машин ограничивается на следующих трассах:

Н 09 "Мукачево – Киев" (на участке с. Яблуница – г. Ивано-Франковск);

Н 10 "Стрый – Черновцы – Мамалыга";

Р 21 "Долина – Хуст";

Р 24 "Татаров – Каменец-Подольский" (на участке с. Татаров – г. Коломыя).

В ГСЧС сообщили о перекрытии трасс в Ивано-Франковской области. Источник: Facebook/ГСЧС Украины

Ранее "Страна" сообщала, что украинские спасатели предупредили о снеголавинной опасности в городах во Львовской, Ивано-Франковской и Закарпатской областях. В связи с этим спасатели заявили, что вынуждены были объявить третий уровень опасности.

Также мы писали, что патрульная полиция призвала украинских водителей быть осторожнее из-за снегопадов и гололедицы в стране.