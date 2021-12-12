Спасатели перекрыли движение грузового транспорта в Ивано-Франковской области. Список дорог
Сотрудники ГСЧС, которые ранее показали последствия метели в Карпатах, сообщили о перекрытии некоторых трасс для грузовых транспортных средств в Ивано-Франковской области из-за неблагоприятных погодных условий.
Об этом сообщает в Facebook ГСЧС Украины в воскресенье, 12 декабря.
"12 декабря по информации Службы автомобильных дорог в Ивано-Франковской области, в связи с неблагоприятными погодными условиями (снег, гололедица), временно с 17:00 ограничено движение грузовых транспортных средств на автодорогах в пределах области", - заявили в ГСЧС Украины.
По данным спасателей, движение грузовых машин ограничивается на следующих трассах:
- Н 09 "Мукачево – Киев" (на участке с. Яблуница – г. Ивано-Франковск);
- Н 10 "Стрый – Черновцы – Мамалыга";
- Р 21 "Долина – Хуст";
- Р 24 "Татаров – Каменец-Подольский" (на участке с. Татаров – г. Коломыя).
В ГСЧС сообщили о перекрытии трасс в Ивано-Франковской области. Источник: Facebook/ГСЧС Украины
Ранее "Страна" сообщала, что украинские спасатели предупредили о снеголавинной опасности в городах во Львовской, Ивано-Франковской и Закарпатской областях. В связи с этим спасатели заявили, что вынуждены были объявить третий уровень опасности.
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