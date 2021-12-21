Медики объяснили украинцам, как бороться с пересыханием кожи в зимние морозы
В Центре общественного здоровья (ЦОЗ) при Минздраве Украины рассказали о признаках и симптомах ксероза - сухой кожи - и дали советы, как избежать пересыхания кожи зимой.
Об этом сообщает в Facebook во вторник, 21 декабря, ЦОЗ при Минздраве Украины.
В ЦОЗ объяснили, что зимой, когда температура воздуха и уровень влажности резко падают, могут появляться признаки и симптомы сухой кожи (ксероза).
Это проблема, с которой может столкнуться каждый. Для ксероза характерны следующие симптомы:
- ощущение, будто кожа натянута, особенно после душа, купания или плавания;
- кожа грубая на ощупь;
- зуд;
- шелушение кожи;
- появляются трещины, которые могут кровоточить;
- покраснение.
В ЦОЗ рассказали, что если за сухой кожей не ухаживать, это может привести к атопическому дерматиту (экземы) или инфекциям, когда сухая кожа трескается, бактерии могут проникать в рану и вызвать воспаление. Поэтому важно следить за кожей и своевременно ухаживать.
В ЦОЗ рекомендуют:
- Прикрывайте открытые участки тела в холодную и ветреную погоду. Зимой надевайте шапку, шарф и перчатки.
- Надевайте резиновые перчатки, когда моете посуду и используете жесткие моющие средства.
- Используйте увлажняющий крем. Посоветуйтесь с врачом о том, какой крем вам подходит, особенно, если имеете дополнительные осложнения, например акне и т.д.
- Используйте гели для душа с увлажняющими компонентами.
- Пользуйтесь увлажнителем воздуха зимой.
- Мойтесь не горячей водой, а теплой.
- Промокните кожу полотенцем после душа, но не трите. Большинство случаев сухости кожи могут быть скорректированы домашним уходом.
Медики объяснили, что такое ксероз и как ему противостоять. Источник: Facebook/ЦОЗ при Минздраве Украины
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