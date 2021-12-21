В Центре общественного здоровья (ЦОЗ) при Минздраве Украины рассказали о признаках и симптомах ксероза - сухой кожи - и дали советы, как избежать пересыхания кожи зимой.

Об этом сообщает в Facebook во вторник, 21 декабря, ЦОЗ при Минздраве Украины.

В ЦОЗ объяснили, что зимой, когда температура воздуха и уровень влажности резко падают, могут появляться признаки и симптомы сухой кожи (ксероза).

Это проблема, с которой может столкнуться каждый. Для ксероза характерны следующие симптомы:

ощущение, будто кожа натянута, особенно после душа, купания или плавания;

кожа грубая на ощупь;

зуд;

шелушение кожи;

появляются трещины, которые могут кровоточить;

покраснение.

В ЦОЗ рассказали, что если за сухой кожей не ухаживать, это может привести к атопическому дерматиту (экземы) или инфекциям, когда сухая кожа трескается, бактерии могут проникать в рану и вызвать воспаление. Поэтому важно следить за кожей и своевременно ухаживать.

В ЦОЗ рекомендуют:

Прикрывайте открытые участки тела в холодную и ветреную погоду. Зимой надевайте шапку, шарф и перчатки.

Надевайте резиновые перчатки, когда моете посуду и используете жесткие моющие средства.

Используйте увлажняющий крем. Посоветуйтесь с врачом о том, какой крем вам подходит, особенно, если имеете дополнительные осложнения, например акне и т.д.

Используйте гели для душа с увлажняющими компонентами.

Пользуйтесь увлажнителем воздуха зимой.

Мойтесь не горячей водой, а теплой.

Промокните кожу полотенцем после душа, но не трите. Большинство случаев сухости кожи могут быть скорректированы домашним уходом.

Медики объяснили, что такое ксероз и как ему противостоять. Источник: Facebook/ЦОЗ при Минздраве Украины

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