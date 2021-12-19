Начиная со вторника, 21 декабря, в Украине ожидается до -14 градусов мороза. Однако, прогулки в морозные дни имеют много неожиданных преимуществ.

ЦОЗ при Минздраве Украины в Facebook объяснил, почему прогулки в холодную погоду полезны.

Так, прогулки в холодное время помогают сжигать больше калорий. Секрет состоит в коричневой жировой ткани, которая отвечает за выработку тепла в организме. Активизировать его можно как раз в условиях низкой окружающей температуры. Таким образом, чем активнее мы на улице в холодное время, тем больше сжигаем калорий.

Кроме этого, регулярные физические упражнения на улице могут снизить риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний на 27%. Занятия в холодную погоду являются вызовом для организма, а потому укрепляют сердце. Однако, людям с проблемами сердца следует соблюдать осторожность.

Вдобавок, ежедневные прогулки на улице помогают снизить уровень стресса и тревожности, улучшить качество сна, лучше концентрироваться и стимулируют креативность.

Ранее в Министерстве здравоохранения Украины рассказали о том, что отсутствие шапки в холодное время года не связано с менингитом, так как это инфекция от человека к человеку.

Также в связи с приходом похолоданий, с понедельника, 20 декабря, Киевская городская государственная администрация планирует запустить работу 44 пунктов обогрева. Пункты обогрева населения будут функционировать на время усложнения погодных условий.