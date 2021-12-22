Украинцев ожидает люто морозная ночь на четверг, 23 декабря. Столбики термометров в некоторых регионах опустятся до отметок от -17 до -23 градусов. При этом осадков завтра не ожидается. Но поскольку снег уже выпал, то дороги и тротуары будут скользкими. Ветер будет северо-западный и западный, умеренный. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Ближайшей ночью температура воздуха снизится до 14-19 градусов, днем прогнозируют до 5-10 градусов ниже ноля. В южных и западных областях морозы будут слабее: ночью -8-13, а в дневные часы 2-7 градусов ниже ноля.

В Карпатах ночью -18-23, днем 9-14 градусов мороза.

Киев и область также будет переживать очень холодную ночь. осадков не прогнозируют. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный и западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха по области ночью -14-19, днем 5-10 градусов мороза. В Киеве ночью столбики термометров опустятся до -14-16 градусов, днем до -7-9.

Синоптики рекомендуют тепло одеваться и быть внимательными на дорогах.

По прогнозу Укргидрометцентра, крепкие морозы сохраняться в Украине до конца рабочей недели, а в субботу во многие регионы Украины днем вернется плюсовая температура воздуха.

Ранее "Страна" писала о том, что в среду снегопады прекратятся, и в Украине ударят морозы до -19 и публиковали карту погоды по регионам.

Также мы сообщали, что в Карпатах объявили штормовое предупреждение. Туристов просят воздержаться от походов в горы.