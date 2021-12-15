В Карпатах на сегодняшний день, 15 декабря, объявили штормовое предупреждение, поскольку синоптики прогнозируют сход лавин на высокогорье Закарпатской и в среднегорье Львовской областей.

Об этом сообщает Отдел гидрологических прогнозов Украинского гидрометцентра в Facebook.

"Значительная снеголавинная опасность (3 уровень) - 15 декабря на высокогорье Ивано-Франковской области возможно схождение лавин… Возможен сход лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных природных средних и крупных лавин", - говорится в сообщении.

Кроме того, синоптики предупреждают об умеренной снеголавинной опасности второго уровня на высокогорье Закарпатья и в среднегорье Львовской области.

Ранее мы сообщали о том, что в Косовском районе на Прикарпатье обрушившийся на дорогу оползень остановил движение транспорта. Инцидент произошел на дороге местного значения Розтоки-Великий Рожин несколько дней назад.

Кроме того, в результате схода лавины в центральной Австрии погибли три лыжника и еще двое получили травмы.

Также мы писали, что сегодня синоптики обещают дожди и мокрый снег на востоке и на юге страны.