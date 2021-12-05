В результате схода лавины в центральной Австрии погибли три лыжника и еще двое получили травмы. Это случилось в субботу, 4 декабря.

Об этом сообщает агентство Associated Press.

Всего под лавину попали 11 лыжников, восемь из которых упали с двухсотметровой снежной плиты во время лыжной прогулки в районе Твенг в провинции Зальцбург.



Три лыжника были полностью поглощены лавиной, еще двое частично застряли в снегу, спасателям удалось освободить их, по данным местной полиции. Двух лыжников спасатели обнаружили с помощью поисковых устройств, один был уже мертв, а другой скончался позже в больнице Клагенфурта.



Третий лыжник, который был погребен лавиной, не имел при себе поискового оборудования.

Пострадали граждане Австрии, двум из них 19 лет, третьему - 24. Раненых доставили в местную больницу.

Напомним, что Карпаты завалило снегом. Спасатели объявили об угрозе схождения лавин.

Ранее мы сообщали, что в горах Закарпатья вторые сутки продолжаются поиски человека, уехавшего кататься на снегоходе.