В среду, 15 декабря, атмосферный фронт осадков переместится в восточную часть Украины. По всей территории страны ожидается холодная погода, а по прогнозу синоптиков на следующей неделе в Украину придут 18-градусные морозы.

Об этом сообщает Укргидрометцентр во вторник, 14 декабря.

В западных областях Украины впервые за долгое время осадки не ожидаются. Ночью температура воздуха будет -5...-2 градусов, днем -1...+3 градусов.

В восточной части страны синоптики обещают дождь с мокрым снегом. Ночью столбики термометров покажут 0...+2 градусов, днем будет 0...+4 градусов.

В северных регионах Украины без осадков, днем температура воздуха будет -1...+2 градусов, ночью также -1...+2 градусов.

В южных областях страны возможны кратковременные дожди, ночью столбики термометров покажут +2...+5 градусов, днем температура воздуха будет +2...+7 градусов.

Дожди и мокрый снег на востоке и юге страны. Источник: Укргидрометцентр

Ранее "Страна" сообщала, что в Киеве уже начали посыпать дороги песком и солью, хотя снегопады в столицу еще не пришли. "Киевавтодор" начал посыпать дороги песчано-соляной смесью, чтобы избежать аварийности и травм киевлян из-за гололеда.

Также мы писали, что 14 декабря в Киеве идет дождь и мокрый снег, а температура воздуха колеблется в пределах -1...+1 градусов.