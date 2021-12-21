В среду снегопады прекратятся, и в Украине ударят морозы до -19. Карта погоды по регионам
В среду, 22 декабря в Украине начнет повышаться атмосферное давление под влияние западного антициклона Anni.
В Украине уменьшится количество осадков, возможны прояснения, но воздушные потоки все еще будут насыщены арктическим воздухом и будут обеспечивать морозную погоду. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
Завтра в Украине осадков не ожидается, лишь в Крыму небольшой снег. На дорогах местами гололедица. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.
Ближайшей ночью температура воздуха опустится до 10-15 градусов ниже ноля, а на северо-востоке и востоке страны до -18. В дневные часы прогнозируют 4-9 мороза. В южной и западной частях ночью -7-12, а днем 1-6 градусов мороза.
В Карпатах ночью до 14-19 ниже ноля, днем 8-13 градусов мороза.
В среду в Киеве и области существенных осадков не ожидается. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.
Температура воздуха по области ночью -10-15 градусов, днем -4-9 мороза. В Киеве ночью -11-13, днем -6-8 градусов.
Ранее "Страна" писала о том, что в Киеве из-за снегопадов ограничили въезд фур.
Также мы сообщали, что спасатели предупредили украинцев об опасности и возможных сбоях в работе транспорта.