В среду, 22 декабря в Украине начнет повышаться атмосферное давление под влияние западного антициклона Anni.

В Украине уменьшится количество осадков, возможны прояснения, но воздушные потоки все еще будут насыщены арктическим воздухом и будут обеспечивать морозную погоду. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.



Завтра в Украине осадков не ожидается, лишь в Крыму небольшой снег. На дорогах местами гололедица. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.

Ближайшей ночью температура воздуха опустится до 10-15 градусов ниже ноля, а на северо-востоке и востоке страны до -18. В дневные часы прогнозируют ​​4-9 мороза. В южной и западной частях ночью -7-12, а днем ​​1-6 градусов мороза.

В Карпатах ночью до 14-19 ниже ноля, днем ​​8-13 градусов мороза.

В среду в Киеве и области существенных осадков не ожидается. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха по области ночью -10-15 градусов, днем -​​4-9 мороза. В Киеве ночью -11-13, днем ​​-6-8 градусов.

Ранее "Страна" писала о том, что в Киеве из-за снегопадов ограничили въезд фур.

Также мы сообщали, что спасатели предупредили украинцев об опасности и возможных сбоях в работе транспорта.