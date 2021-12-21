Во вторник, 21 декабря, в Киеве в связи со сложными погодными условиями с 17:00 вводят ограничение на въезд фур. Ограничения (вечером с 17:00 до 22:00 и утром с 7:00 до 10:00) будут действовать пока погода не наладится.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА в своем Тelegram-канале.

"Это позволит минимизировать возникновение пробок на автодорогах и обеспечить движение снегоуборочной техники. О снятии ограничения будет уведомлено отдельно", - сказано в сообщении.

Водителей крупногабаритного транспорта просят учитывать информацию об ограничениях при формировании маршрутов. Сейчас в столице п

Напомним, во вторник в Киеве из-за выпавшего накануне снега образовался гололед, из-за ситуации на дорогах столицы и области спасатели ввели "желтый" уровень опасности.

Также сообщалось, что вчера снегопад сковал Киев мощными пробками. Во вторник в Киеве утром снегопада не было, но автомобильное движение в городе все-равно было сковано пробками. Также из-за гололеда на дорогах много дорожно-транспортных происшествий. Из-за этого начались проблемы и с общественным транспортом.