Сотрудники ГСЧС на Закарпатье оказали помощь туристу, который съехал с лыжной трассы и получил травму.

Об этом сообщает в Facebook в понедельник, 13 декабря, ГСЧС Украины.

По данным ГСЧС, 11 декабря в 13:15 в Службу спасения поступило сообщение о том, что в районе Драгобрата Раховского района травмировался турист.

30-летний житель города Косов Ивано-Франковской области катался на лыжах на горнолыжном комплексе. В какой-то момент он съехал за пределы лыжной трассы и получил травму ноги.

По вызову на место происшествия прибыли специалисты горных поисково-спасательных отделений пгт Ясиня и с. Квасы. Они нашли травмированного туриста и оказали ему доврачебную помощь - провели иммобилизацию ноги и обезболили ее.

Затем мужчину транспортировали с места его падения до кресельного подъемника "Карпатская Чайка", откуда оперативно-спасательным автомобилем в 15:45 доставили в Раховскую районную больницу.

Спасатели оказали помощь травмировавшемуся туристу. Источник: Facebook/ГСЧС Украины

Ранее "Страна" сообщала, что сотрудники ГСЧС Прикарпатья на базе аварийно-спасательного отряда специального назначения представили систему GPS-мониторинга для улучшения безопасности туристов. Целью внедрения системы GРS-мониторинга является повышение уровня безопасности в горном туризме.

Также мы писали, что спасатели нашли тело 50-летнего мужчины, пропавшего 4 декабря в горах на Закарпатье во время катания на снегоходе.