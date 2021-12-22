Государственная пограничная служба Украины укрепляет границу с Россией, несмотря на холода.

Видеозапись процесса появилась 21 декабря в Фейсбуке службы.

"Обычно сезон инженерного обустройства границы длится до наступления зимы. В этом году активные меры по укреплению госграницы на угрожающих направлениях продолжаются, несмотря на снег и похолодание. Особое внимание уделяется границе со страной-агрессором", - сказано в посте службы.

Также в ведомстве добавили, что на участке Сумского пограничного отряда работает спецтехника, которая прокапывает ров и насыпает вал. Они являются дополнительными препятствиями.

Напомним, с конца октября западные СМИ, а также высокопоставленные лица неустанно твердят о подготовке Россией вторжения в Украину. Хотя в самой РФ подобные заявления не раз опровергали на разных уровнях. "Страна" разбиралась, зачем началась кампания по нагнетанию истерики по поводу вторжения.

Мы также писали, что в самой Украине эту кампанию поддерживают не все. К таким относится секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. На днях он в очередной раз заявил, что сейчас угрозы вторжения России нет.