В последние выходные 2021 года, 25-26 декабря, морозы в Украине сначала ослабнут, а потом ударят с новой силой. В субботу в западных и восточных областях будет идти мокрый снег с дождем, а в воскресенье осадки накроют полосу от Черновицкой области через весь юг и до Донецкой области.

Об этом в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

"Только суббота будет короткой, можно сказать, мгновенной, теплой паузой между морозами", - предупредила Диденко.

По данным синоптика, на католическое Рождество, 25 декабря, температура воздуха в большинстве областей Украины после сегодняшних морозов поднимется до уровня -4...+2 градусов. На юге страны ожидается +4...+9 градусов, в Крыму - до +11 градусов. Однако, по словам Диденко, уже в воскресенье морозы вернутся.

"На дорогах, соответственно, станет опасно скользко, ходите и езжайте медленнее обычного, погуглите предновогодние акции на спортивную удобную зимнюю обувь, айфоны никуда не денутся", - написала Диденко.

Что касается осадков, то в субботу, 25 декабря, по словам Диденко, мокрый снег, временами с дождем, предполагается в западных и восточных областях и ночью - в северных. В центральной части и на юге существенных осадков не ожидается. Удержится порывистый, до сильного, ветер.

В воскресенье, 26 декабря, как пишет Диденко, мощная влажная полоса от Черновицкой области через Одесскую, весь юг и до Донецкой области организует умеренные мокрый снег и дождь. Возможны налипание мокрого снега и сложная ситуация на дорогах. В других регионах осадков не ожидается, но возвращение морозов серьезно усилит позиции гололедицы.

В Киеве, по данным синоптика, в ближайшую ночь выпадет мокрый снег. Завтра днем ​​и 26 декабря осадков не ожидается. Субботнее потепление в столице до 0...+2 градусов сменится воскресным похолоданием ночью до -12 градусов, днем ​​до -4 градусов. Завтра в Киеве также задержится порывистый ветер.

Карта температуры воздуха в субботу, 25 декабря:

Карта температуры воздуха в воскресенье, 26 декабря:

Карта осадков на 26 декабря:

Напомним, "Страна" писала о том, что сегодня, 24 декабря, Украину накроют метели, ветер и гололед, в связи с этим объявлен первый уровень опасности.

Также мы сообщали, что в Харьковской области резко ударили морозы, уже есть пострадавшие от низкой температуры.