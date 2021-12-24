В пятницу, 24 декабря, по всей территории Украины ожидаются опасные метеорологические явления. В частности, сегодня страну накроют порывы сильного ветра, гололедица и метели.

Об этом со ссылкой на данные Укргидрометцентра сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

"24 декабря на дорогах страны гололедица; днем в Украине порывы ветра 15-20 м/с, в западной части гололед; в Карпатах значительный снег, порывы ветра 20-25 м/с, метели", - указывается в предупреждении.

Также в Киеве и Киевской области сегодня на дорогах ожидается гололедица, а днем порывы ветра 15-20 м/с.

В связи с непогодой в Украине объявлен I уровень опасности, желтый.

Между тем, по словам синоптика, сегодня Украина окажется ареной самой разнообразной погоды, которую только можно представить. В страну придет другая воздушная масса, которая сдвинет антициклон и принесет потепление в некоторые регионы. Однако на дорогах останется гололедица и из-за осадков к ней присоединится снег.

Ранее мы также рассказывали, как на вторые сутки после наступления заморозков центральные улицы Киева по-прежнему были скользкими и травмоопасными. Корреспондент "Страны" сняла видео, на котором заметно, что из-за падения на покрытом ледяной коркой тротуаре травмировалась женщина.