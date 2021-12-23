Синоптик рассказала, что украинцам ждать от погоды в пятницу, 24 декабря.

Об этом сообщает в Facebook в четверг, 23 декабря, Наталья Диденко.

По словам синоптика, завтра Украина окажется ареной самой разнообразной погоды, которую только можно представить.

Ночью еще удержатся морозы -10...-18 градусов. В ночные часы ожидается -4...-9 градусов.

В пятницу, 24 декабря, в Украину придет другая воздушная масса, которая сдвинет антициклон и принесет потепление в некоторые регионы.

"Атмосферные фронты начнут подкачивать новые осадки. Практически повсюду, хоть и постепенно, с запада в восточном направлении, будут выпадать сначала снег, затем мокрый снег, а затем в западных областях и дождь. Такие метаморфозы ожидаются из-за лавины более теплого воздуха, который стремится в Украину. Ибо завтра днем в западных областях и на Юге потеплеет до оттепели и даже к незначительным "плюсам". Днем в северных областях и многих центральных также будет ощущаться, что морозы идут на спад: предполагается -1...-4 градуса", - рассказала Наталья Диденко.

По ее словам, на Востоке Украины будет все еще морозно, однако к выходным синоптик обещает потепление.

"С фронтами придет сильный юго-западный ветер, соблюдайте осторожность. На дорогах останется гололедица и из-за осадков к ней присоединится снег, поэтому ситуация на дорогах и тротуарах усложнится. Ожидается налипание мокрого снега. В Киеве ближайшая ночь еще морозная, -12...-14 градусов. А вот днем ​​потеплеет до -1...-2 градусов. В столице 24-го декабря - снег с переходом в мокрый снег, на дорогах гололедица, сильный ветер", - добавила Наталья Диденко.

Синоптик обещает, что морозы пойдут на спад. Источник: Facebook/Наталья Диденко

Ранее "Страна" сообщала, что в Харькове и области минувшей ночью температура воздуха опустилась до -17 градусов. В связи с сильным похолоданием в городе открыли пункты обогрева. Вместе с тем из-за непогоды в регионе пострадали два человека.

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