На вторые сутки после наступления заморозков центральные улицы Киева по-прежнему скользкие и травмоопасные.

На видео, снятом корреспондентом "Страны", женщина травмировалась из-за падения на покрытом ледяной коркой тротуаре.

Отметим, что это - центр Киева, а времени разобраться с ситуацией у коммунальных служб было больше суток.

Такая ситуация наблюдается на улицах после снегопада, который прошел позавчера вечером. Мокрый снег слипся ледяной коркой, и еще вчера спасатели предупредили о "желтом" уровне опасности в Киеве из-за гололеда.

Между тем, украинцев ожидает люто морозная ночь на четверг, 23 декабря. Столбики термометров в некоторых регионах опустятся до отметок от -17 до -23 градусов. При этом осадков завтра не ожидается. Но поскольку снег уже выпал, то дороги и тротуары будут скользкими. Ветер будет северо-западный и западный, умеренный.

Ранее мы также писали о том, что сегодня снегопады прекратятся, и в Украине ударят морозы до -19. "Страна" публиковали карту погоды по регионам.

Кроме этого, "Страна" сообщала, что патрульная полиция призвала украинских водителей быть осторожнее из-за снегопадов и гололедицы в стране.