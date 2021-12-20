На этой неделе в Украину придут сильные морозы. Ночью местами обещают до -18, днем до -11...-13. Холоднее всего будет на севере и востоке. Ощутят резкое похолодание и в Киеве.

Это крайне плохие новости для украинской энергетики, которая переживает острый дефицит угля. Проще говоря, морозы могут вызвать отключения света по всей стране. Или даже худшие последствия - вроде замерзания отдельных населенных пунктов.

Детальнее мы анализировали эти перспективы в материале "Генерал Мороз наступает".

Разобрались, сколько продлятся морозы, когда потеплеет и какой будет погода на Новый год и Рождество.

Морозы и снова "европейская зима". Общий прогноз Натальи Диденко

По данным синоптика Натальи Диденко, на День зимнего солнцестояния, 21 декабря, похолодание в большинстве областей Украины достигнет ночью -6...-14, а днем ​​-3....-11.

К середине недели похолодание окрепнет, морозы усилятся, но уже с пятницы, 24 декабря, снова ожидается потепление.



Что касается Киева, то со вторника, с 21 декабря, похолодание в столице усилится. На неделе ожидается ночью –10...-13, днем ​​–4...-8.

К выходным вернется привычная "европейская" зима, поскольку с 24 декабря предполагается потепление.

После похолодания вернется оттепель. Фото: facebook.com/tala.didenko

До -18 на этой неделе. Прогноз Укргидрометцентра по дням для всей Украины

Со вторника, 21 декабря, в Украине ощутимо похолодает. Особенно морозно будет на севере: до -9...-13 в Сумской и Черниговской области. На западе и в центре до -5...-8 днем и до - 9 ночью (Полтавская, Черкасская, Днепропетровская, Житомирская, Хмельницкая, Ровенская, Винницкая, Черновицкая, Львовская, Ивано-Франковская области).

На юге и востоке до -1...-4 днем и -3...-8 ночью (Одесская, Николаевская, Херсонская, Запорожская, Донецкая и Луганская области).

В Киеве днем -6...-8, ночью до -11. Возможен небольшой снег.

Прогноз погоды на 21 декабря. Данные Укргидрометцентра

В среду, 22 декабря, мороз усилится. Холоднее всего будет в Сумской, Харьковской, Черниговской, Донецкой и Луганской области - до -10...-13 днем и до -16...-18 ночью.

На западе и в центре до -4...-7 днем и -10...-14 ночью. В Полтавской, Днепропетровской области -7...-9 днем и до -15 ночью. На юге 0...-5, ночью до -11.

В Киеве -6...-8 днем и до -13 ночью.

Прогноз погоды на 22 декабря. Данные Укргидрометцентра

В четверг, 23 декабря, начнет теплеть с запада. Там пойдет снег, а днем обещают -2...-4. В остальных регионах погода будет примерно такой же, как в среду.

Прогноз погоды на 23 декабря. Данные Укргидрометцентра

В пятницу, 24 декабря, мороз начнет отступать и из других регионов. На западе потеплеет до +1 днем, пойдет дождь. На юге прогнозируют до +1...+3 и мокрый снег.

Холоднее всего будет на севере и востоке: -4...-7 днем в Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской и Донецкой областях.

В Киеве днем -2...-4, ночью -8...-10.

Прогноз погоды на 24 декабря. Данные Укргидрометцентра

Два морозных пика и оттепель. Прогноз Gismeteo в Киеве, Одессе, Львове

Gismeteo дает более долгосрочный прогноз, из которого следует, что зима не собирается сдаваться и за оттепелью вновь последует похолодание.

По данным погодного сайта, морозы до -5...-8 днем и -10...-12 ночью придут в Киев со вторника, 21 декабря. Они продержатся три дня с 21 до 23 декабря.

Уже 24 декабря потеплеет до 0 градусов днем. Далее термометры покажут и вовсе до +4...+8 днем, пойдет дождь.

Новый виток похолодания начнется с 30 декабря, когда днем обещают мороз до -2...-4, ночью до - 5 и снег. Такая погода будет на Новый год.

Ближе к Рождеству морозы усилятся до -7 днем и -10 ночью. Временами будет сыпать небольшой снег.

С 9 и до 19 января морозы станут чуть слабее, однако не отступят: -2... -3 днем и до -6...-9 ночью.

Прогноз погоды в Киеве. Данные с сайта gismeteo.ua

В Одессе сильных морозов в январе не будет. Максимум до -1...-2 днем и -5...-7 ночью 22 и 23 декабря. Затем потепление до +9, временами дожди.

На новый год в Одессе обещают +1 днем, -1 ночью и мокрый снег.

С 4 января на несколько дней установится до -1...-3 днем и до -4...-6 ночью. Такая погода будет на Рождество.

Начиная с 13 января, на старый Новый год, вернется плюсовая температура днем.

Прогноз погоды в Одессе. Данные с сайта gismeteo.ua

Во Львове первый морозный всплеск будет краткосрочным. С 21 по 23 декабря днем обещают до -3...-5, ночью до -7...-8. Затем потеплеет до +7...+10 днем.

Мороз вернется с 30 декабря: до -2...-7 днем и максимум до -10 ночью. Холоднее всего будет на Рождество 7 января. Иногда будет срываться снег.

Далее установятся солнечные дни с небольшим морозом до -1...-2 днем. Такая погода продержится, как минимум до 19 января.

Прогноз погоды во Львове. Данные с сайта gismeteo.ua

Напомним, что с 20 декабря в Киеве ждут гололедицу.

При этом на днях в СБУ заявили об угрозе отключения от отопления целых регионов.