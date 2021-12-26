Вечером в субботу, 25 декабря, во Львовской области спасателям пришлось доставать пассажирский автобус из сугробов.

Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС Украины.

"25 декабря в 16:20 в Службу спасения "101" поступило сообщение, о том, что на автодороге Корчин-Дубина вблизи села Корчин Стрыйского района в результате сложных погодных условий застрял автобус нерегулярных перевозок "МАН", и не может самостоятельно выехать и нуждается в помощи. В автобусе находились 37 человек, из них 31 ребенок", - говорится в сообщении.

Известно, что спасатели при помощи лопат расчистили снег из-под колес, а трактор Т-150 вытащил автобус, после чего он продолжил следовать по маршруту. Для оказания помощи привлекалась 1 единица спецтехники и 4 человека личного состава.

"В этот же день в 16:40 в Службу спасения "101" поступило сообщение, о том что в с. Урич Стрыйского района в результате сложных погодных условий застрял и нуждается в помощи туристический автобус SETRA 417. В автобусе находились 29 пассажиров, из них 3 детей и 2 водителя", - говорится в сообщении.

К месту происшествия были направлены спасатели. Пожарно-спасательным отделением с помощью буксирующего троса проводилась работа по буксированию автобуса. После чего автобус продолжил движение согласно маршруту. В результате происшествия никто не пострадал.

Напомним, синоптик предупредила украинцев о резком похолодании 26 декабря.

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