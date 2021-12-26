В воскресенье, 26 декабря, в Украину придет резкое похолодание, на улице ожидаются мороз и гололед. Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко у себя в Facebook.

"Сегодня грелись, завтра снова будем мерзнуть. И еще выполнять разные пируэты на льду. Потому что температура воздуха уже поползла вниз, к "минусам". Поэтому будет очень скользко! Дорогие водители, пешеходы и сочувствующие – морозы возвращаются", - говорится в сообщении, опубликованном 25 декабря.

В то же время Диденко уточнила, что в Киеве сегодня ожидается мороз, который ночью достигнет -10 по Цельсию. А днем ожидается до -5 градусов. При этом снега ждать не стоит.

Напомним, что в Харькове и области недавно температура воздуха опустилась до -17 градусов. В связи с сильным похолоданием в городе открыли пункты обогрева. Вместе с тем из-за непогоды в регионе пострадали два человека.

Кроме того, синоптик Диденко сообщила о том, что в последние выходные 2021 года, 25-26 декабря, морозы в Украине сначала ослабнут, а потом ударят с новой силой. В субботу в западных и восточных областях будет идти мокрый снег с дождем, а в воскресенье осадки накроют полосу от Черновицкой области через весь юг и до Донецкой области.