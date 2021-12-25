Ночью в субботу, 25 декабря, в Харькове на улице Тюринская вспыхнул пожар в двухэтажном складе, который не могут потушить до сих пор. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

"25 декабря в 01:54 поступило сообщение о пожаре, который произошел в двухэтажном торгово-складском здании частного предпринимателя по адресу: г. Харьков, ул. Тюринская 80", - говорится в сообщении.

Известно, что к месту происшествия были направлены подразделения спасателей на двух автоцистернах.

Предварительно установлено, что загорелись офисные и торговые помещения здания, который вплотную были расположены к деревянной пристройке и хозяйственным постройкам.

"Общая площадь пожара составила около 500 кв. м. К месту происшествия были направлены дополнительные силы и средства ГСЧС", - рассказали спасатели.

Известно, что всего пожар тушат 14 единиц техники и около 50 человек личного состава. Локализовать пламя удалось к 05:15, тушение пожара продолжается.

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