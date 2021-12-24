В российском городе Астрахань в реанимационном отделении областной инфекционной больницы произошел пожар.

Об этом источник в экстренных службах сообщил ТАСС.

"В областной инфекционной клинической больнице имени А. М. Ничоги в Астрахани произошло возгорание в реанимации", - заявил собеседник агентства.

В результате происшествия погибли два человека. Как уточняют "РИА Новости" со ссылкой на представителя экстренных служб, смерти произошли в реанимационном отделении.

"При пожаре погибли два человека. Остальные были эвакуированы. Площадь пожара составила 15 кв. м, открытое горение ликвидировано", - добавил источник.

Информацию о гибели людей также подтвердили в Следственном комитете Российской Федерации.

В свою очередь в региональном управлении МЧС сообщили, что в результате пожара есть пострадавшие. Там также подтвердили информацию о ликвидации горения.

"В 10:07 (09:07 по Киеву - Ред.) 24.12.2020 года в оперативную дежурную смену Главного управления МЧС России по Астраханской области поступило сообщение о возгорании в реанимационном отделении областной инфекционной клинической больницы им. А. М. Ничоги. Есть пострадавшие. На месте была проведена эвакуация", - указывается в сообщении.

Из здания эвакуировали персонал и пациентов. Спасатели потушили огонь.

Как сообщил "Интерфаксу" источник в клинике, пожар в коронавирусной больнице спровоцировали неисправности в системе освещения.

"Аппараты ИВЛ проверены, в момент пожара были исправны. Возгорание спровоцировала неисправность в системе освещения", - сказал собеседник агентства.

Пресс-служба МЧС РФ передает, что пожар в больнице Астрахани потушен, площадь возгорания составила 15 квадратных метров.

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