В Японии, в городе Осака, произошел серьезный пожар. Загорелся один из офисный центров. Пострадали, по предварительным данным, 28 человек.

Об этом пишет "РИА Новости".

По предварительным данным, горело помещение на четвертом этаже высотного дома в торговом квартале города. В здании находились более 100 человек.

Пострадали 28 человек, 27 из них находятся в критическом состоянии. Их состояние описывается как "остановка сердца и легких", однако часто это связано с тем, что факт смерти могут констатировать только врачи. Кроме того, как минимум три человека погибли.



По сообщению телеканала NHK, пожар уже потушен. Других подробностей пока нет. Полиция считает поджог вероятной причиной пожара.

Напомним, в конце ноября после короткого замыкания холодильника в жилом доме Киева взорвался газ и начался пожар.

Также мы писали о том, что в ноябре в Киеве на СТО произошел масштабный пожар, сотрудник пытался потушить огонь и получил ожоги лица.

Кроме того, сообщалось, что в октябре в Киеве загорелось здание института урологии, тогда пожарные эвакуировали 15 человек и продолжали борьбу с огнем несколько часов.