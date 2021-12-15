Госпитализированная после пожара российская певица Марина Хлебникова записала аудиообращение ко всем слушателям, друзьям и близким. В нем она заверила, что идет на поправку.

Голосовое сообщение появилось в официальном Инстаграм-аккаунте артистки.

"Дорогие мои друзья! Как хорошо, что вы мне пишете, меня это очень поддерживает. Настроение у меня позитивное, стараюсь идти на поправку. Врачи помогают, персонал замечательный, так что все со мной будет хорошо", - заверила Хлебникова.

Она также добавила, что по возможности будет вывешивать голосовые сообщения в соцсети о своих последних новостях.

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За пять дней до появления поста с голосом Марины ее команда написала, что пострадавшую перевели в палату, ее состояние стабилизировалось. Правда, к ней никого не пускают кроме родных, и нельзя ничего передать.

Напомним, 18 ноября в квартире Хлебниковой произошел пожар. По предварительным данным, пожар мог произойти из-за того, что певица заснула в спальне с непогашенной сигаретой. 56-летнюю поп-артистку госпитализировали в реанимацию с отравлением продуктами горения и ожогами.

В начале декабря стало известно, что у Хлебниковой началось заражение пораженных ожогом тканей лица. Также врачи диагностировали ожог глаз. Кроме того, сообщалось, что из-за сильных болей Марину ввели в медикаментозную кому, в которой она находилась спустя почти полмесяца после пожара.