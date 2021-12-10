Министерство образования и науки (МОН) Украины повторно ввело ряд рекомендаций по учебнику химии 9 класса, в котором ранее было написано, что содой можно излечить рак.

Об этом сообщает издание Новая Украинская школа.

Ранее в учебнике, автором которого является Мария Савчин, было написано, что питье раствора соды способствует профилактике онкологических заболеваний.

Позже в МОН заявили, что совет лечить рак содой развивает критическое мышление, а сами рекомендовали учителям заклеить в учебнике - ложная информация. Сейчас на месте совета о том, что водный раствор соды нужно пить для "профилактики и лечения онкозаболеваний, смягчения кашля во время простуды", речь идет о пользе и употреблении йодированной соли.

В то же время, по данным МОН, в электронной версии учебника остались другие утверждения, которые опровергнуты наукой и даже могут вредить здоровью. О них год назад написал в своем блоге врач-анестезиолог и кандидат медицинских наук Андрей Семенков. Доктор отметил следующие грубые ошибки в учебнике:

На странице 24 рекламируют сомнительный препарат уролесан (не только для людей, но и для животных с мочекаменной болезнью).

На странице 58 указано, что "электрофорез способствует более быстрому выздоровлению, чем обычный прием лекарства". Это опровергается в нескольких исследованиях, в том числе здесь и здесь.

На странице 71 уверяют, что если пить лимонный сок при повышенной кислотности желудка, она снизится, потому что сок разбавит более сильную хлоридную кислоту. Врач не понимает, зачем пить именно лимонный сок, а не, например, молоко. С химической точки зрения более уместно последнее. Кроме того, употребление лимонного сока у людей с гастроэзофагеальным рефлюксом может повредить пищевод.

На странице 142 препарат "Вазелин" проиллюстрирован упаковкой "Красная звезда", которая может противоречить закону о декоммунизации.

На странице 196 написано, что гликоген является гормоном, контролирующим уровень глюкозы. На самом деле это животный или человеческий крахмал.

На странице 182 хозяйственным мылом лечат перхоть, ожоги и насморк.

Кроме учебника Марии Савчин, МОН предоставило гриф "Рекомендовано" еще 86 учебникам, которые уже использовались в образовательном процессе и могут быть повторно изданы без проведения конкурсного отбора.

Напомним, также в 2020 году мы сообщали о том, что Министерство образования и науки Украины распорядилось заклеить специальными вклейками с новым текстом информацию в учебнике для девятого класса по химии о том, что сода лечит онкозаболевания.