Депутат Верховной рады Украины и преподаватель Инна Совсун заявила, что в учебнике для украинских студентов нашли цитату Адольфа Гитлера.

Об этом она написала на своей Фейсбук-странице.

По словам Совсун, речь идет о пособии "Деловая карьера" , которое "разразилось" сексизмом и мизогинией. Последняя в одном из случаев, как объясняет депутат, обосновывается цитатой Гитлepa. Она перечислила цитаты:

"Женщины прекрасно выполняют четко сформулированные задачи. Зато им не хватает инициативы в самостоятельной формулировке задач. Недаром же Адольф Гитлер говорил: "Народные масы любят, чтобы с ними обращались, как с женщинами. А женщины любят, чтобы ими командовали"

"Низкое качество учебников — одна из образовательных тем, которая чаще всего привлекает внимание СМИ и широкой общественности. Школьные учебники в основном, однако, к сожалению, в высших учебных заведениях тоже есть примеры, от которых глаза на лбу", — пишет Совсун.

Более того, депутат добавила, что нашла как минимум пять украинских вузов, которые могли использовать это пособие. В связи с этим Совсун обратилась в учебные заведения и попросила прокомментировать, считают ли они приемлемым использование вышеупомянутого пособия.

Ранее "Страна" сообщала, что у здания Верховной Рады установили плакат с упоминанием Адольфа Гитлера. Он посвящен так называемому "Акту провозглашения украинского государства" в июне 1941 года.

Помимо этого, мы также писали о том, что на сайте "Виртуального музея российской агрессии", созданного Министерством культуры Украины, строительство Россией Крымского моста назвали продолжением идей Гитлера.