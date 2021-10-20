На сайте "Виртуального музея российской агрессии", созданного Министерством культуры Украины, строительство Россией Крымского моста назвали продолжением идей Гитлера.

На сайте представлена карта Крыма с нанесенными на нее стрелками и обозначениями. По ссылке можно перейти к месту и узнать о том или ином событии подробнее. В рубрике про "Крымский мост" говорится о том, что идея о его строительстве входила в планы фюрера Третьего рейха Адольфа Гитлера, проект строительства подписал экс-президент Украины Виктор Янукович, а реализовал "оккупант" (здесь, вероятно, речь идет о президенте РФ Владимире Путине, - Ред.)

Приводим цитату с сайта полностью:

"Крымский мост": планы Гитлера

Идея строительства моста через Керченский пролив ни была новой. Такие же планы были в частности у Адольфа Гитлера. Оккупацию Крыма он "исторически" обосновывал, на полуострове видел "дом германского племени готов". Поэтому лично приказал провести трансконтинентальный железнодорожный путь из Мюнхена, через Крым в Индию. Немецким войскам реализация замысла с переправой удалась частично. Через Керченский пролив в 1943 построили канатную дорогу для обеспечения немецкого плацдарма на Кубани.

Воплотить масштабный проект тогдашним оккупантам не позволили военные поражения, но завезенные немцами стройматериалы использовали уже советские инженеры. В 1944 был возведен временный железнодорожный мост между станциями Крым и Кавказ. Однако уже зимой 1945 опоры сооружения не выдержали давления ледового пласта. Советская власть окончательно отказалась от планов восстановления моста в 1970-х, в том числе из-за значительной стоимости проекта.

Идею сухопутного сообщения через пролив снова начали обсуждать в начале 1990-х, когда оба ее берега уже принадлежали к разным государствам Украины и России. В 2000-х речь шла об использовании в этом проект острова Тузла, который однако стал предметом межгосударственного конфликта между РФ и Украиной.

В разгар революции Достоинства Виктор Янукович увидел в подобных проектах своеобразный "спасательный жилет" для самосохранения у власти. 17.12.2013 во время своего визита в Москву он заключил соглашение "О совместных действиях по организации строительства транспортного перехода через Керченский пролив", которое было подписано "в пакете" с другими договоренностями политического и экономического характера. Действие соглашения прекращено постановлением Кабинета Министров Украины. Впрочем замысел с мостом вскоре реализует оккупант", - говорится на сайте.

Как сообщала "Страна", Крымский мост имеет протяженность 19 км и является самым длинным в Европе. С 16 мая 2018 года по нему открыто движение легковых автомобилей и автобусов, а с октября - проезд грузовиков. Президент РФ Владимир Путин лично открыл автомобильную часть моста через Керченский пролив. 15 мая он сел за руль КамАЗа и проехался по мосту.

В первый же день работы, 16 мая 2018 года, Крымский мост побил абсолютный рекорд Керченского парома. По нему в обе стороны проехали 14 тысяч машин: более семи тысяч в сторону Крыма и 6,7 тысячи в сторону Кубани. Предыдущий рекорд датируется августом 2017 года, когда Керченская паромная переправа за сутки перевезла в обоих направлениях почти 13 тысяч транспортных средств.

Напомним, что 23 декабря 2019 года в Крыму открыли железнодорожную ветку Крымского моста, который строился с 2016 года. Первым по маршруту отправился поезд из Санкт-Петербурга в Севастополь. Время в пути - порядка 33 часов. Железнодорожный мост в Крым строили 47 месяцев.