Созданный Минкультом "Виртуальный музей российской агрессии" назвал Крымский мост идеей Гитлера
На сайте "Виртуального музея российской агрессии", созданного Министерством культуры Украины, строительство Россией Крымского моста назвали продолжением идей Гитлера.
На сайте представлена карта Крыма с нанесенными на нее стрелками и обозначениями. По ссылке можно перейти к месту и узнать о том или ином событии подробнее. В рубрике про "Крымский мост" говорится о том, что идея о его строительстве входила в планы фюрера Третьего рейха Адольфа Гитлера, проект строительства подписал экс-президент Украины Виктор Янукович, а реализовал "оккупант" (здесь, вероятно, речь идет о президенте РФ Владимире Путине, - Ред.)
Приводим цитату с сайта полностью:
"Крымский мост": планы Гитлера
Идея строительства моста через Керченский пролив ни была новой. Такие же планы были в частности у Адольфа Гитлера. Оккупацию Крыма он "исторически" обосновывал, на полуострове видел "дом германского племени готов". Поэтому лично приказал провести трансконтинентальный железнодорожный путь из Мюнхена, через Крым в Индию. Немецким войскам реализация замысла с переправой удалась частично. Через Керченский пролив в 1943 построили канатную дорогу для обеспечения немецкого плацдарма на Кубани.
Воплотить масштабный проект тогдашним оккупантам не позволили военные поражения, но завезенные немцами стройматериалы использовали уже советские инженеры. В 1944 был возведен временный железнодорожный мост между станциями Крым и Кавказ. Однако уже зимой 1945 опоры сооружения не выдержали давления ледового пласта. Советская власть окончательно отказалась от планов восстановления моста в 1970-х, в том числе из-за значительной стоимости проекта.
Идею сухопутного сообщения через пролив снова начали обсуждать в начале 1990-х, когда оба ее берега уже принадлежали к разным государствам Украины и России. В 2000-х речь шла об использовании в этом проект острова Тузла, который однако стал предметом межгосударственного конфликта между РФ и Украиной.
В разгар революции Достоинства Виктор Янукович увидел в подобных проектах своеобразный "спасательный жилет" для самосохранения у власти. 17.12.2013 во время своего визита в Москву он заключил соглашение "О совместных действиях по организации строительства транспортного перехода через Керченский пролив", которое было подписано "в пакете" с другими договоренностями политического и экономического характера. Действие соглашения прекращено постановлением Кабинета Министров Украины. Впрочем замысел с мостом вскоре реализует оккупант", - говорится на сайте.
Как сообщала "Страна", Крымский мост имеет протяженность 19 км и является самым длинным в Европе. С 16 мая 2018 года по нему открыто движение легковых автомобилей и автобусов, а с октября - проезд грузовиков. Президент РФ Владимир Путин лично открыл автомобильную часть моста через Керченский пролив. 15 мая он сел за руль КамАЗа и проехался по мосту.
В первый же день работы, 16 мая 2018 года, Крымский мост побил абсолютный рекорд Керченского парома. По нему в обе стороны проехали 14 тысяч машин: более семи тысяч в сторону Крыма и 6,7 тысячи в сторону Кубани. Предыдущий рекорд датируется августом 2017 года, когда Керченская паромная переправа за сутки перевезла в обоих направлениях почти 13 тысяч транспортных средств.
Напомним, что 23 декабря 2019 года в Крыму открыли железнодорожную ветку Крымского моста, который строился с 2016 года. Первым по маршруту отправился поезд из Санкт-Петербурга в Севастополь. Время в пути - порядка 33 часов. Железнодорожный мост в Крым строили 47 месяцев.