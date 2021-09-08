В итальянском учебнике по географии для средней школы автор отнес Украину к некому "российскому региону" и, описывая события 2014 года, не упомянул об оккупации Крыма. Посольство Украины в Риме обратилось в издательство с просьбой исправить такие ошибки.

Об этом сообщает пресс-служба посольства Украины в Италии на своей странице в Facebook.

"На этот раз, в итальянском учебнике по географии "Namaskar.Benvenuti nel mondo della geografia" авторства Альберто Фре (Alberto Frè) для учащихся средней школы внимательными читателями было обнаружено искаженную информацию об Украине и замалчивание фактов российской агрессии против нашего государства", - сказано в сообщении.

Автор учебника придумал некий "российский регион". В состав "региона", по его версии, входит Россия, Украина, Беларусь, Молдова и три страны Балтики. При этом некоторые бывшие республики СССР, расположенные в Закавказье и Средней Азии, не попали в этот регион.

В дальнейшем в учебнике он пишет об Украине ка ко самостоятельном государстве. Однако о площади и численности нашей страны он пишет "без учета Крыма и Севастополя"

Посольство Украины в Риме попросило исправить ошибки и предложило свою помощь в этой работе. Автор итальянского учебника географии для второго класса средней школы придумал некий "российский регион", а который кроме самой России, включил Украину, Беларусь, Молдову и три страны Балтии. При этом бывшие республики СССР, расположенные в Закавказье и Средней Азии, не попали в это регион.

Далее в учебнике Украина представлена как самостоятельное государство, но сведения о ее площади и численности населения приводятся с припиской "без учета Крыма и Севастополя" и, рассказывая о события 2014 года не упоминает оккупация, описывая только "референдум".

В связи с этим посол Украины в Италии Ярослав Мельник обратился в министерство образования страны, Ассоциацию итальянских издателей и в издательство, которое выпустило учебник с официальным письмом. Он просит исправить ошибки в учебнике и предлагает свою помощь в написании информации об Украине.

Напомним, несколько лет назад туристический портал Португалии обнародовал карту Украины без Крыма.

Также сообщалось, что Львовский горсовет выпустил видео с картой Украины без Крыма.