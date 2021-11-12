У здания Верховной Рады установили плакат с упоминанием Адольфа Гитлера. Он посвящен так называемому "Акту провозглашения украинского государства" в июне 1941 года.

Фото в Telegram-канале опубликовал нардеп Макс Бужанский.

В Акте, который объявляли в 1941 году представители ОУН, написано, что "Відновлена Українська Держава буде тісно співдіяти з Націонал-Соціялістичною Велико-Німеччиною, що під проводом Адольфа Гітлера творить новий лад в Європі". Эта цитата и попала на рекламный борд.

"Плакаты возле Верховной Рады, но в 80-ю годовщину начала Великой Отечественной и Бабьего Яра, пункт 2, с упоминанием надежд на Адольфа Гитлера, смотрится очень интересно. Спасибо, что портрет фюрера в полный рост не присобачили, вижу, недостатка в энтузиазме не было. Я прям помню, как мы с этим тезисом на выборы шли - даёшь письма Гитлеру перед парламентом, мечтали об этом люди ж", - написал Бужанский.

Напомним, "Страна" писала о том, что созданный Минкультом "Виртуальный музей российской агрессии" назвал Крымский мост идеей Гитлера.

Также мы сообщали, что депутат Киевского горсовета от "Батькивщины" процитировал в Фейсбуке "Майн кампф" Гитлера.