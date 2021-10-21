Вчера министр культуры Александр Ткаченко представил новый проект - "Виртуальный музей российской агрессии".

Это сайт, на котором собрана информация по аннексии Крыма. На втором этапе обещают добавить кейс по Донбассу.

Профинансировал его создание, среди прочих, фонд Сороса "Возрождение".

"Страна" вчера уже рассказывала о том, что планы строительства Крымского моста создатели музея связали напрямую с Адольфом Гитлером.

Но есть там и другие интересные моменты.

Кто дал деньги?

Среди партнеров проекта - в основном украинские ведомства, от МИД до Института нацпамяти. Но есть и зарубежные доноры - в частности фонд американского миллиардера Джорджа Сороса "Возрождение".

Сколько денег он дал на проект - на сайте "музея" не афишируют. Зато на официальной страничке "Возрождения" эта информация есть.

Всего было выделено два гранта суммарно на полтора миллиона гривен.

Оба гранта получил даже не Минкульт, а общественная организация "Прометей", зарегистрированная во Львове. Она также финансируется посольством Канады, второй партнер - сообщество "Информнапалм", которое связывают с СБУ.

В обосновании обоих грантов указано, что проект реализуется как "элемент переходного правосудия". То есть по изложенным на сайте "музея" данным намереваются открывать уголовные дела. И, к слову, в каждом сюжете виртуального музея есть отсылки на якобы нарушенным статьям уголовного кодекса. А кое-где перечислены и подозреваемые.

Финансирование было открыто еще год назад. Как сообщается на сайте "Прометея", портал "Музея" планировали открыть еще в первом полугодии, но, как видим, опоздали.

Также становится понятно, что контент сайта, презентованного Минкультом - это по сути изложение книги, выпущенной "Прометеем" еще в 2019 году ("Крым за занавесом. Путеводитель по зоне оккупации"). Ее также издали за счет Сороса, а также посольства Канады.

То есть весь проект - это творчество одной грантовой структуры за счет американских доноров. С той разницей, что легализован он под крышей госучреждения.

О чем нам расскажет Сорос?

Понимая бэкграунд появления "Виртуального музея" - можно взглянуть на его "экспонаты".

На сайте - 20 сюжетов о главных, с точки зрения авторов проекта, событиях в Крыму с 2014 по 2020 годы. Это развернутые статьи с точкой зрения украинской власти, а также ее американских доноров на происходившие события.

Терминология там соответствующая. Например, в феврале 2014 году за Украину в Крыму выступают "активисты", "неравнодушные граждане" и "крымчане". А за выход полуострова из состава - "пророссийски настроенные люди" и "пророссийские пикетчики". Хотя и те, и другие - граждане Украины.

Местные отряды антимайдановской самообороны авторы проекта называют "незаконными парамилитарными формированиями" или "так называемой самообороной".

Хотя в Киеве одновременно действовали аналогичные группы - например, радикалов из "Правого сектора" и десятков других. Но их "незаконными" называть не спешат.

Но это давняя политическая терминология, которая уже много лет применяется в Украине и мало кого удивляет. При этом в списке претензий к России есть и откровенно странные.

1. Например, полная реставрация Ханского дворца в Бахчисарае, на которую российский минкульт выделил два миллиарда рублей (более 700 миллионов гривен). Для сравнения - это более трети всех средств, которые Украина направила на все 150 объектов "Большой реставрации" (два миллиарда гривен).

Общий нарратив Украины - это то, что вместо реставрации памятник истории наоборот уничтожается. Однако очевидно, что объект, которому пять столетий, без серьезной реставрации может просто рухнуть. И такие работы при Украине вообще не проводились.

Интересно, что еще до аннексии сотрудники музея жаловались, что украинские власти не лоббируют включение дворца в список ЮНЕСКО, чтобы не нести повышенных обязательств по его поддержанию и финансированию.

В сюжете против реставрации Ханского дворца приводятся только мнения против нее. Аргументы другой стороны (а их очень много) игнорируются.

2. Еще один интересный момент - в "Музее" есть свой "Миротворец". Только для учителей. Там, например, публикуются списки педагогов, которые "причастны к уничтожению украинской идентичности крымских детей".

3. Перл по поводу Крымского моста, который "планировал построить еще Гитлер", мы уже разбирали. Именно так презентовали этот проект на сайте "Виртуального музея".

"Идея строительства моста через Керченский пролив ни была новой. Такие же планы имел в частности Адольф Гитлер. Оккупацию Крыма он "исторически" обосновывал, на полуострове видел "дом германского племени готов"", - пишут авторы.

Также ниже по тексту они прямо сравнивают Путина с Гитлером, указывая, что и российский президент говорил об "исторической справедливости".

Далее они рассказывают, что мост планировали строить и в СССР, но отказались из-за дороговизны. То есть уже не только Гитлер, как видим, строил такие планы.

Очень забавно звучит претензия, связанная с мостом: "Временная оккупация Крыма сопровождается незаконным строительством крупных инфраструктурных объектов".

4. Обсуждая экологические проблемы с крымским заводом "Титан" в Армянске, в "Музее" обвиняют в катастрофе российскую власть.

При этом в сюжете на тему не говорится о том, что главной причиной стала водная блокада со стороны Украины: "Титан" получал воду из Днепра, которую Киев перекрыл. То есть факт зависимости от воды из Северо-Крымского канала в статье указан. Однако не говорится, почему Крым больше не получает оттуда воду.

Здесь стоит напомнить, почему в Армянске тогда случилось ЧП.

Из-за нехватки воды в скважинах на заводе "Титан" очищали использованную воду и выливали ее в технический водоем-кислотонакопитель. Но этого не хватало разбавления кислоты, которая остается после производства двуокиси титана. Поэтому ночью при перепаде температур над этим водоемом стал образовываться едкий туман, оседавший на всех поверхностях.

Из-за этого пришлось эвакуировать население города и останавливать завод.

То есть эта катастрофа, несмотря на то, что у нее есть ответственные и на самом заводе (их сейчас судят), имеет главной причиной водную блокаду Крыма. О которой, кстати, в проекте Минкульта и Сороса нет никаких отдельных сюжетов. Как и об энергетической блокаде полуострова, которую устроила Украина.

Очевидно, что обе блокады сильнее всего ударили по населению Крыма, а не его российским властям. И экологическая катастрофа в Армянске - эхо именно этих действий.