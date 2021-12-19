В Санкт-Петербурге потушили пожар, возникший на строящемся военном корабле "Проворный" на заводе "Северная верфь".

Об этом сообщили в МЧС по Санкт-Петербургу, передает ТАСС.

Довольно мощное возгорание произошло на строящемся корвете проекта 20385 "Проворный" еще 17 декабря. Пожару был присвоен максимальный уровень сложности. Площадь, охваченная огнем, составляла 800 квадратных метров.

Локализовать возгорание удалось лишь спустя три часа после начала пожара. А потушить его смогли только через сутки.

"В 23:00 18 декабря 2021 года пожар ликвидирован. Пожар тушили по четвертому номеру сложности, к борьбе с огнем были привлечены от МЧС России 168 человек и 42 единицы техники. В течение всего дня 18 декабря производилось протушивание отдельных очагов горения и разборка завалов", - говорится в сообщении спасателей.

По предварительным данным, из-за огня пострадали от двух до трех человек.

"Проворный" - корвет, на котором предусмотрена установка управляемого ракетного вооружения. Он строится с 2013 года. Корабль должен был войти в состав Объединенного командования войск и сил на северо-востоке России и базироваться на Камчатке. Как пишут СМИ, на корвете не было вооружения. А срок его спуска на воду еще до пожара отложили на 2022 год в связи с переносом временных рамок сдачи проекта.

Масштабы ущерба и причины ЧП сейчас устанавливаются.

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