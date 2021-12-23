В Мелитополе под утро четверга, 23 декабря, вспыхнул банкетный зал одного из кафе. Прибывшие на место ЧП спасатели установили, что в банкетном зале кафе горят два холодильника, также огонь уже распространился на крышу сооружения. Общая площадь пожара составляла 16 м. кв.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Запорожской области.

"23 декабря в 05:15 в Службу спасения 101 поступило сообщение о пожаре в кафе по улице Интеркультурной", - говорится в сообщении.

Уже в 05:31 пожарным удалось локализовать возгорание, а в 05:41 пожар полностью ликвидировали. Также спасатели провели разборку и проливку конструкций для предотвращения повторного возгорания.

Посетителей в кафе на момент пожара не было, жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

Напомним, в селе подо Львовом в масштабном пожаре на складе автомобилей сгорели пять машин.

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