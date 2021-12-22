Выяснились подробности пожара, который вспыхнул в ночь на 22 декабря в селе под Винницей в комплексе отдыха "Баттерфляй". Из горящего отеля эвакуировали около 60 человек, из них 54 - дети.

По данным правоохранителей, пожар вспыхнул на шестом этаже гостинично-ресторанного комплекса около 03:00 22 декабря. Инцидент произошел в селе Садовое Литинской территориальной громады Винницкого района.

"По предварительной информации, три человека во время пожара выпрыгнули из окна. От полученных повреждений погибла девушка. Информация о ней устанавливается. Еще два человека - 19-летняя девушка и 43-летний мужчина - госпитализированы в больницу. Полицией начато уголовное производство по ч.2 ст.270 Уголовного кодекса (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности), за что предусмотрено до 8 лет лишения свободы", - говорится в сообщении полиции.

Местное издание "20 минут" сообщает, что в комплексе проводился спортивный сбор детей-тхэквондистов. Они проживали на пятом этаже здания, где произошло возгорание, при этом пожар распространился на шестом этаже. В сообщении со ссылкой на собственные источники подчеркивается, что операция спасения проходила слаженно. Куда именно эвакуировали детей, пока неизвестно.

Напомним, спасатели ГСЧС сообщили о полной ликвидации пожара к 05:26. Однако по данным полиции, ликвидация пожара еще продолжается.

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