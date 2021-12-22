В Черкасской области в Свято-Троицком Матронинском женском монастыре Украинской Православной Церкви открыли первую в Украине женскую добровольную пожарную команду, которая состоит из сестер обители.

Добровольная пожарная команда УПЦ будет оказывать помощь жителям 9 населенных пунктов, сообщает Центр информации УПЦ.

"Идея создания добровольной пожарной бригады возникла не просто. В прошлом году матушка игуменья Илария проезжала по полям и увидела пожар. Наша Государственная служба по чрезвычайным ситуациям находится далеко и не смогла сразу приехать. Матушка вместе со своими помощницами-монахинями ликвидировала огонь до приезда пожарных. Была опасность, что пожар дойдет до леса. Отныне матушка-игуменья будет возглавлять пожарную команду для быстрого реагирования", - рассказал митрополит Черкасский и Каневский Феодосий (Снигирев).

Представители Государственной службы по чрезвычайным ситуациям передали монастырю УПЦ пожарный автомобиль, сертификаты на спецодежду и удостоверения членов пожарной команды.

В состав добровольческого отряда вошли игуменья Матронинского монастыря Илария (Топитчак), две послушницы Лариса и Кристина, два водителя пожарной машины.

"Впервые в Украине мы открываем пожарный отряд, находящийся на территории монастыря. Это первый пожарный отряд в Украине, в состав которого входит такое количество женщин. 40% всех пожаров происходит именно в сельской местности, а пожарное спасательное подразделение может прибыть в село даже не через 20 минут, а дольше. Развитие такого добровольного пожарного движения, бригад при общинах - крайне необходимый процесс. Хочу поблагодарить всех, кто причастен к этому событию", - сказал глава Черкасской облгосадминистрации Александр Скичко.

"Открытие добровольной пожарной команды в рамках Медведевской общины обеспечит скорейшее прибытие к месту происшествия - еще до прибытия других подразделений Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям", - рассказал заместитель начальника ГУ ГСЧС Украины в Черкасской области Александр Евпак.

Добровольцы прошли обучение, во время которого тренировались разворачивать и подключать рукава, подавать воду и оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим.

"Мы всегда в монастыре пребываем на страже - в ночной и дневной молитве. У меня теперь не только игуменское послушание, но и начальника пожарной бригады. Всегда рады помочь", - сказала игуменья Илария.

Напомним, Митрополит Антоний назвал УПЦ единственной церковью в Украине, ведущей свою преемственность от Владимира.

Также сообщалось, что против призывавшего "зачистить" монастыри УПЦ советника мэра Ивано-Франковска завели дело.