В пятницу, 3 декабря, в Виннице, где верующие УПЦ объявили войну "черным регистраторам", прошло молитвенное стояние возле здания областной администрации. Целью акции было привлечь внимание к "незаконной перерегистрации" религиозных общин УПЦ в ПЦУ.

Об этом сообщает Центр информации УПЦ на своей странице в Фейсбук.

В молитвенном стоянии приняли участие более 200 верующих Винницкой и Могилев-Подольской епархии. Оно началось в полдень и продолжалось около двух часов.

В молитвенном стоянии ожидалось участие более 500 прихожан, но организованная поездка верующих, желающих высказать свою активную позицию против "черных регистраторов", сорвалась из-за внезапного отказа перевозчиков", - сказано в сообщении.

Как рассказал протоиерей Василий Балан, перевозчики в последний момент отменили подачу автобусов по просьбе полиции.

"Верующие УПЦ призвали власть не нарушать закон, а также привлечь к ответственности за незаконную перерегистрацию общин руководителя управления по делам национальностей и религий Винницкой облгосадминистрации Игоря Салецкого", - говорится в сообщении.



"Будучи государственным служащим, он никогда не скрывал своей поддержки ПЦУ, помогая незаконно перерегистрировать общины. Отставка Игоря Салецкого является одним из наших требований", - заявил священник Мурованокуриловецкого благочиния протоиерей Игорь Клос.

Указано, что в Винницкой епархии 25 храмов были перерегистрированы незаконно, а по закону такое решение должно принимаются на собрании религиозной общины.



Во время мирной акции к верующим УПЦ вышли представители Винницкой областной администрации, которые зарегистрировали заявления верующих УПЦ с требованием отстранить от исполнения обязанностей Игоря Салецкого, ответственного за регистрацию религиозных общин в Винницкой области.

Напомним, митрополит Антоний назвал УПЦ единственной церковью в Украине, ведущей свою преемственность от Владимира.

Также сообщалось, что в УПЦ заявили, что Варфоломей разрушил единство православия и претендует на роль восточного папы.