Пять машин сгорели во время масштабного пожара, который вспыхнул на автомобильном складе в селе Гийче во Львовской области. Об этом сообщается на сайте ГСЧС.

"22 декабря в 08:13 в с. Гийче Львовского района в одноэтажном складском здании (100х20 м) возник пожар. В 10:40 пожар был ликвидирован. Жертв и пострадавших нет", - говорится в сообщении.

По данным спасателей, огонь уничтожил кровлю, перекрытие на площади двух тысяч кв. метров и пять находившихся в здании автомобилей. К счастью, в таком масштабном пожаре никто не пострадал.

К тушению были привлечены 30 человек и шесть единиц техники ГСЧС.

Напомним, в ночь на 22 декабря в селе Садовое под Винницей горел загородный отель "Баттерфляй", в котором отдыхали более полусотни детей. Возгорание началось с шестого этажа. Спасаясь от огня, люди прыгали из окон. Для одной из девушек такой прыжок стал смертельным.

Ранее "Страна" писала о том, что под Киевом на ходу загорелась маршрутка с 20 пассажирами.

Также мы сообщали, что после короткого замыкания холодильника в жилом доме Киева взорвался газ и начался пожар.