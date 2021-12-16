В четверг, 26 декабря, в городе Ирпень, что в Киевской области, полностью сгорела маршрутка сообщением "Ирпень-Киев". В салоне находились 20 пассажиров, к счастью, никто не пострадал.

Об этом сообщает полиция региона на своей странице в Facebook.

По данным правоохранителей, маршрутка во время движения загорелась на улице Соборной. По предварительной информации пожар, произошел в результате неисправности проводки. В результате транспорт полностью сгорел.

Полицейские продолжают работать на месте и устанавливать обстоятельства происшествия.

Ранее мы писали, что в Черновцах во время движения загорелась маршрутка с пассажирами. Огонь успел уничтожить отсек двигателя и салон автобуса. В результате пожара никто не пострадал.

Также сообщали, как в Ровно легковушка разлетелась на куски и загорелась после столкновения со столбом. 30-летний водитель получил политравму и попал в больницу, также был госпитализирован и другой пассажир легковушки, у которого диагностировали перелом бедра со смещением и политравмой.

Кроме того, сообщали, как под Одессой сгорел автомобиль вместе с владельцем.