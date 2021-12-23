69-летний мужчина погиб в результате взрыва твердотопливного котла в частном доме. Инцидент произошел в селе Новотаврическое Запорожского района вечером в среду, 22 декабря.

Об этом сообщается на сайте ГСЧС.

Спасатели получили сообщение о взрыве 22 декабря в семь часов вечера. Как выяснилось, твердотопливный котел был установлен в пристройке к частному дому. После взрыва обошлось без пожара. Тело пожилого хозяина дома было найдено под обломками.

По факту происшествия соответствующими органами проводится расследование, устанавливаются обстоятельства случившегося.

От ГУ ГСЧС привлекалось 3 единицы техники и 11 человек личного состава.

Напомним, в селе подо Львовом в масштабном пожаре на складе автомобилей сгорели пять машин.

Как сообщалось, в ночь на 22 декабря в селе Садовое под Винницей горел загородный отель "Баттерфляй", в котором отдыхали более полусотни детей. Возгорание началось с шестого этажа. Спасаясь от огня, люди прыгали из окон. Для одной из девушек такой прыжок стал смертельным.

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