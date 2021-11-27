В субботу, 27 ноября, в пятиэтажке города Новая Одесса Николаевской области произошел взрыв газа. В результате разрушены два этажа дома.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"В г. Новая Одесса в угловой части пятиэтажного жилого дома произошел взрыв (предварительно бытового газа на 5 этаже), в результате чего разрушены 4 и 5 этажи", - рассказали спасатели

По состоянию на 10:50 известно, что на 5 этаже пострадали 3 человека, они спасены ГСЧС и переданы медикам. Информация о жертвах и пострадавших уточняется.

К месту происшествия направлена кинологическая группа 3 СЦБР г. Жеребково (3 человека, 2 собаки и 1 единица техники). От ГСЧС привлечены 75 человек и 14 единиц техники.

Напомним, недавно мы писали о том, как после короткого замыкания холодильника в жилом доме Киева взорвался газ и начался пожар. Инцидент случился в Шевченковском районе столицы.

Также мы сообщали, что в конце октября этого года в российском городе Балтийске в жилом доме взорвался газ, люди прыгали из окон, чтобы спастись.

Кроме того, мы писали, что в апреле в Одессе в доме произошел взрыв газа, тогда жильцы чудом выжили.