Во вторник, 26 октября, в российском Балтийске (Калининградская область) произошел взрыв газа в жилом пятиэтажном доме. В результате возник пожар и людям пришлось выпрыгивать из окон, чтобы спастись.

Об этом сообщают "РИА Новости" со ссылкой на источник в МЧС.

"По предварительным данным, на втором этаже произошел хлопок газовоздушной смести с последующим горением на площади около 50 квадратных метров", - рассказал источник агентства.

К тушению пожара привлекали шесть подразделений МЧС, в результате открытое горение удалось ликвидировать. Во время происшествия пострадал один человек, сейчас его осматривают медики.

На кадрах с места событий видно, как с балкона второго этажа горящего дома выпрыгивают люди. На видео можно заметить, как один человек стоит на балконе и скидывает вниз второго, вероятнее всего, ребенка, внизу его ловит группа людей.

Напомним, в марте в Татарстане произошел взрыв газа в многоэтажном доме и это привело к обрушению шести квартир. В результате погиб человек.

Также "Страна" сообщала, что в Набережных Челнах взорвался дом из-за утечки газа.