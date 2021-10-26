В российском Балтийске в жилом доме взорвался газ. Люди прыгали из окон, чтобы спастись. Видео
Во вторник, 26 октября, в российском Балтийске (Калининградская область) произошел взрыв газа в жилом пятиэтажном доме. В результате возник пожар и людям пришлось выпрыгивать из окон, чтобы спастись.
Об этом сообщают "РИА Новости" со ссылкой на источник в МЧС.
"По предварительным данным, на втором этаже произошел хлопок газовоздушной смести с последующим горением на площади около 50 квадратных метров", - рассказал источник агентства.
К тушению пожара привлекали шесть подразделений МЧС, в результате открытое горение удалось ликвидировать. Во время происшествия пострадал один человек, сейчас его осматривают медики.
На кадрах с места событий видно, как с балкона второго этажа горящего дома выпрыгивают люди. На видео можно заметить, как один человек стоит на балконе и скидывает вниз второго, вероятнее всего, ребенка, внизу его ловит группа людей.
Напомним, в марте в Татарстане произошел взрыв газа в многоэтажном доме и это привело к обрушению шести квартир. В результате погиб человек.
Также "Страна" сообщала, что в Набережных Челнах взорвался дом из-за утечки газа.