Несколько квартир на двух этажах жилого дома в Набережных Челнах в Татарстане пострадали в результате взрыва газа. ЧП произошло в панельной пятиэтажке в Новом городе.

Об этом сообщает "ТАСС" в понедельник, 25 октября.

По информации МЧС РФ, причиной взрыва стала утечка газа. В ведомстве рассказали, что, по предварительным данным, в квартире на четвертом этаже пятиэтажного панельного жилого дома произошел взрыв газовоздушной смеси. Повреждены перекрытия между четвертым и пятым этажами.

В экстренных службах рассказали, что разрушены шесть квартир на двух последних этажах. Эту информацию подтвердил и мэр города Наиль Магдеев.

Под завалами были четыре человека, их спасли. Одного из них, ребенка 2010 года рождения, направили в больницу скорой медицинской помощи Набережных Челнов. Его состояние оценивается как средней степени тяжести, у второго пострадавшего, его брата 2004 года рождения, сочетанная травма.

Также из-под завалов в результате взрыва бытового газа извлекли мужчину 1951 года рождения. Его состояние стабильно тяжелое, множественные травмы.

Позже из-под завалов извлекли девушку 1999 года рождения. Ее состояние оценивается как стабильно тяжелое.

Из жилого дома эвакуировали 32 человека.

В министерстве добавили, что приведены в готовность аэромобильные группировки ГУ МЧС России по Республике Татарстан и Приволжского поисково-спасательного отряда МЧС России. Кроме этого, к месту происшествия следуют кинологические расчеты чрезвычайного ведомства.

На месте ЧП работают более 90 человек и 35 единиц техники, прибыли четыре бригады скорой помощи, а также к месту инцидента направлены бригады медицины катастроф.

В Набережных Челнах произошел взрыв газа. Видео: YouTube

Ранее "Страна" сообщала, что в поселке Солидарность под Ельцом произошел мощный взрыв в многоэтажке, в результате которого погибли люди. Среди жертв инцидента есть ребенок.

Также мы писали, что в подмосковном городе Ногинске при взрыве газа в жилой многоэтажке пострадали более двадцати квартир.