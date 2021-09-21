В Приморске и Токмаке Запорожской области произошли сразу два взрыва газа за сутки. Разрушены частные дома, есть пострадавшие.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции Запорожской области во вторник, 21 сентября.

Сначала в райцентре Токмак (Запорожская область) произошел взрыв частного домовладения по ул. Призаводской.

Правоохранители установили, что 71-летний владелец дома, находясь в состоянии алкогольного опьянения, неосторожно обращался с газовыми приборами в хозяйственной постройке, в результате взорвался газовый баллон. В настоящее время мужчина госпитализирован в реанимацию местной больницы с ожогами 65-ти процентов тела.

Взрыв спровоцировал пожар строений, на месте происшествия работают пожарные.

Решается вопрос об открытии уголовного дела по ст. 270 УК Украины (Нарушение требований пожарной или техногенной безопасности).

В Приморске (Запорожская область) также произошел взрыв воздушно-газовой смеси в частном доме. В результате жилище было полностью разрушено. Из-под обломков спасатели вытащили 60-летнего владельца дома. Мужчина не пострадал.

Предварительно установлено, что взрыв газа произошел при попытке хозяина частного дома совершить суицид.

На данный момент мужчина задержан полицией. В отношении него открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 194 УК Украины (Умышленное уничтожение или повреждение имущества).

Открыто досудебное расследование по факту происшествий.

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