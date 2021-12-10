В селе Зверово в Донецкой области произошел взрыв тротила в одном из жилых домов. В результате катастрофы погиб один человек, еще двое ранены.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"9 декабря в 22:57 поступила информация о пожаре в частном жилом доме на ул. Сазонова, что в с. Зверово, Покровской городской общины", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, спасателями было установлено, что в доме, вероятно, произошел взрыв тротила.

"В результате чего погибла женщина и пострадали два человека, которые получили рваные раны конечностей ног и лица", - указано в сообщении.

Сейчас устанавливаются анкетные данные пострадавших. Признаков горения на месте спасатели не обнаружили, конструкции дома не повреждены.

Правоохранительные органы устанавливают причину и обстоятельства происшествия.

Также пресс-служба сообщается, что к ликвидации последствий от Главного управления ГСЧС привлекалось восемь человек личного состава и 2 единицы техники.

Напомним, ранее мы писали о том, что 6 апреля, в неподконтрольном Донецке произошел взрыв в жилом доме. Мужчина обнаружил пакет, в котором оказалось взрывное устройство. Оно сдетонировало, пострадавший попал в больницу.

Кроме того, мы также сообщали о том, что в конце октября этого года в российском городе Балтийске в жилом доме взорвался газ, люди прыгали из окон, чтобы спастись.