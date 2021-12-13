В России взрыв прогремел на территории женского монастыря в Серпухове. Инцидент произошел рано утром в понедельник, 13 декабря. По предварительным данным, сработало самодельное взрывное устройство. При этом пострадали 18-летний парень и 15-летний подросток.

Как сообщают местные СМИ, все произошло на входе в православную гимназию во имя преподобного Варлаама Серпуховского. На месте работают оперативные службы.

По данным телеграм-канала SHOT, взрыв в монастыре устроил 18-летний Владислав Струженков. Он погиб на месте. По другим данным, злоумышленник госпитализирован с тяжелыми ранами. Парень ранее был воспитанником православной гимназии.

Пострадавший при взрыве 15-летний подросток госпитализирован. Также появилась информация о том, что после взрыва в православной гимназии при Серпуховском женском монастыре к медикам обратились еще шестеро детей - у них осколочные и минно-взрывные травмы.

На опубликованных фото с места взрыва виден разрушенный вход в здание и залитое кровью крыльцо.

По данным РИА Новости, устроивший самоподрыв парень во время учебы в этой православной гимназии подвергался буллингу.

"По предварительным данным, мотивом преступления стала ненависть подозреваемого к педагогам школы и монахиням на фоне личных неприязненных отношений", - сказал источник агентства.

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