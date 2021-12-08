СБУ заявила, что в колледже Черкасской области двое студентов готовили теракт. У них изъяли оружие.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Двое студентов местного колледжа через интернет распространяли сообщения с фото- и видеоматериалами о планировании массового расстрела одногруппников. Своими намерениями делились в запрещенной в Украине соцсети "ВКонтакте", - сообщают в СБУ.

Во время обысков у злоумышленников изъяли два пистолета, и средства связи с доказательствами подготовки теракта. Извлеченные предметы направлены на экспертизу.

В рамках уголовного производства, начатого следователями СБУ по ч. 1 ст. 14, ч. 1 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины, продолжаются следственные действия по установлению всех обстоятельств правонарушения и привлечения к ответственности виновных лиц.

Напомним, ранее мы писали о страшной трагедии в Казани, когда 19-летний Ильназ Галявиев открыл стрельбу в школе. До того, как его удалось задержать, погибли девять человек. В основном это ученики 8 класса.

Также "Страна" ранее рассказывала о самых массовых и громких убийствах в учебных заведениях.