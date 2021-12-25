В ночь на субботу, 25 декабря, в селе Веселый Кут в психоневрологическом интернате произошел пожар. Персоналу пришлось эвакуировать 131 человека.

Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС.

"25 декабря в 03:06 в с. Веселый Кут Новоукраинского района в цокольном этаже трехэтажного здания психоневрологического интерната возник пожар", - говорится в сообщении.

В то же время спасатели рассказали, что персоналу до прибытия пожарных удалось ликвидировать возгорание площадью 1,5 квадратных метров и вывести из здания 131 человека. Поэтому жертв и пострадавших нет.

К тушению возгорания привлекались три единицы техники и 10 человек.

Напомним, недавно в российском городе Астрахань в реанимационном отделении областной инфекционной больницы произошел пожар. В этой больнице лечатся пациенты с ковдом. В результате происшествия погибли два человека.

Ранее мы писали, что 22 декабря в Винницкой области горел комплекс отдыха "Баттерфляй". В момент инцидента в нем находилось более полусотни человек, среди них - 53 ребенка. Людей эвакуировали. В результате ЧП погиб человек.